Готовьте кошельки: могут подорожать самые популярные для украинцев продукты

Из-за новых российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине может вырасти стоимость ряда продовольственных товаров. Удары по энергетическим объектам повлияют, прежде всего, на те виды продукции, производство которых требует сложных технологических процессов и стабильного энергоснабжения.

Больше всего это касается молочных и мясных продуктов, а также товаров, нуждающихся в постоянном охлаждении — в частности, овощей и фруктов. Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 канала.

Эксперт пояснил, что перебои с электроснабжением повышают себестоимость изготовления и хранения таких продуктов, что неизбежно отразится на ценах потребителей.

В то же время, как отметила ведущая научная сотрудница Института аграрной экономики Наталья Копытец, рост стоимости мяса в Украине обусловлен не только энергетическими проблемами, но и всеобщей военно-экономической ситуацией. На подорожание свинины, в частности, повлияла сократившая поголовье африканская чума свиней, а повышение стоимости мяса птицы объясняется ростом цен на энергоносители и корма.

Также, в Украине заметно выросли цены на яйца, растительное масло, мясо и молочные продукты, тогда как некоторые овощи, наоборот, подешевели. В то же время, тепличные огурцы продолжают дорожать из-за ограниченного предложения, а цены на хлеб до конца года могут вырасти еще на 5–10%.

