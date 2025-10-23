Готуйте гаманці: можуть подорожчати найпопулярніші для українців продукти

Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні може зрости вартість низки продовольчих товарів. Удари по енергетичних об’єктах вплинуть насамперед на ті види продукції, виробництво яких потребує складних технологічних процесів і стабільного енергопостачання.

Найбільше це стосується молочних і м’ясних продуктів, а також товарів, які потребують постійного охолодження — зокрема овочів та фруктів. Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі 24 Каналу.

Експерт пояснив, що перебої з електропостачанням підвищують собівартість виготовлення та зберігання таких продуктів, що неминуче відобразиться на цінах для споживачів.

Водночас, як зазначила провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець, зростання вартості м’яса в Україні зумовлене не лише енергетичними проблемами, а й загальною воєнно-економічною ситуацією. На подорожчання свинини, зокрема, вплинула африканська чума свиней, яка скоротила поголів’я, а підвищення вартості м’яса птиці пояснюється зростанням цін на енергоносії та корми.

Також, в Україні помітно зросли ціни на яйця, олію, м’ясо та молочні продукти, тоді як деякі овочі, навпаки, подешевшали. Водночас тепличні огірки продовжують дорожчати через обмежену пропозицію, а ціни на хліб до кінця року можуть зрости ще на 5–10%.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

