Идеальны для семей с детьми: топ пород собак, которые хорошо ладят с малышами

Не все собаки мечтают бегать без остановки. Некоторые породы созданы именно для тихого, теплого общения – они терпеливы, нежны и буквально растворяются в любви к своим людям.

Американское издание Parade Pets составило список пяти пород, которые ветеринары называют самыми отзывчивыми и спокойными компаньонами. Если вы ищете собаку, которая не будет грызть тапки от скуки и не потребует трехчасовых пробежек, а просто будет тихо и надежно любить всю вашу семью — эти пять пород созданы именно для вас.

Тибетский спаниель

Маленький буддийский лев с тысячелетней историей. Этих собачек выводили не для работы, а именно для компании монахов в гималайских монастырях — они грели хозяев холодными ночами и дарили покой. Сегодня тибетские спаниели сохраняют тот же нрав: кроткие, уравновешенные, обожают детей и всегда хотят быть рядом. Энергии у них ровно столько, сколько нужно для короткой игры, а затем они счастливо засыпают на коленях.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Когда-то любимцы английской аристократии, сегодня идеальные "плюшевые" друзья для всей семьи. Ветеринарная медсестра Эмбер Баттейгер называет их "чрезвычайно милыми маленькими собаками с ласковым и спокойным нравом". Кавалеры дружат с детьми, котами и другими собаками, но очень тяжело переносят одиночество — если вы часто бываете вне дома, лучше брать двоих.

Бергамская овчарка

Редкая итальянская красавица с "дредами" вместо шерсти. Бергамаско — настоящие кроткие гиганты: терпеливые, умные и совершенно неагрессивные. Несмотря на рабочее альпийское прошлое, дома они мгновенно выключают рабочий режим и превращаются в спокойного защитника, который просто лежит рядом и наблюдает за детьми. Главное — быть готовым к особому уходу за их уникальной шерстью.

Ирландский волкодав

Самая высокая порода собак в мире — и одна из самых спокойных. "Не бойтесь размера, — говорит ветеринар Эйми Уорнер. — Это нежные великаны, которые обожают детей и даже мелких животных". Волкодавов выводили для охоты на волков, но в семье они ведут себя как гигантские плюшевые медведи: мягко, терпеливо и невероятно преданно. Лучше всего реагируют на ласковый голос и позитив.

Сенбернар

Классические спасатели Альп давно стали символом доброты и терпения. "У них естественный инстинкт заботы, абсолютно стабильные и никогда не проявляют агрессии", — подчеркивает Уорнер. Сенбернары – настоящие "няни" для детей: спокойно позволяют малышам лазить по себе, лежат рядом часами и просто наслаждаются присутствием семьи. С раннего возраста их нужно приучать к командам, потому что когда 70-килограммовый "песнянь" решит вас обнять — устоять сложно.

