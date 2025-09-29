Имеет ли право участник боевых действий на льготы на оплату коммуналки за арендуемое жилье
В Украине участники боевых действий имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг, и эта льгота распространяется даже на арендуемое жилье. Для получения льготы на съемную квартиру или дом нужно иметь официальный договор аренды.
При оформлении УБД указывает адрес жилья и добавляет сканкопию договора. Об этом пишет Армия.
Как оформить льготу в 2025 году Процедура максимально упрощена: ветерану достаточно подать одно заявление через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), поскольку большинство данных собирается автоматически через государственные реестры.
Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК
Требуется:
- Авторизироваться на веб-портале ПФУ.
- В личном кабинете выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ" и пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- Просмотреть информацию и нажать "Продолжить".
- Выбрать "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении льгот по экспериментальному проекту".
- Заполнить онлайн-форму и внести данные по назначению льготы.
- Добавить сканкопии документов, подтверждающих право на льготу.
- Дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, подписать его электронной подписью и отправить в ПФУ.
В 2025 году льгота на ЖКУ предоставляется в денежной форме: УБД уплачивает полные суммы за коммунальные услуги, а на карту перечисляется компенсация в виде денежных средств.
Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право супруги участников боевых действий.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!