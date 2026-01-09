Українська
Имеет ли право военнообязанный выехать за границу без отсрочки и брони

Цихоцкая Мария

граждане Украины могут пересекать государственную границу даже при отсутствии оформленной отсрочки от мобилизации или бронирования, однако при наличии специального разрешения

Военнообязанные граждане Украины могут пересекать государственную границу даже при отсутствии оформленной отсрочки от мобилизации или бронирования, однако при наличии специального разрешения. Речь идет, в частности, о письме-подтверждении от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий. По его словам, за консультацией обратился представитель медиасферы, работающий как физическое лицо-предприниматель. Мужчина ведет YouTube-канал для иностранной аудитории, где регулярно освещает жизнь Украины в условиях войны, и хотел выяснить, имеет ли право уехать за границу без бронирования или отсрочки.

Юрист объяснил, что само отсутствие брони не является основанием для отказа в пересечении границы. Если у военнообязанного есть официальное письмо от Госкомтелерадио, подтверждающее его деятельность, это может служить законным основанием для выезда из страны.

В то же время Владислав Дерий обратил внимание на важный нюанс: наличие такого документа не защищает человека от мобилизации внутри страны. Пока гражданин добирается до пункта пропуска, он остается военнообязанным и при отсутствии законных оснований для отсрочки может быть призван в армию в любом регионе Украины.

