Историк заявил, что Украина находится в завершающей фазе войны: когда же конец

Украина находится "в начале конца войны" – на ее последнем этапе. Об этом заявил украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью "Украинской правде".

"Я думаю, что это начало конца. Мы в завершающей фазе", – отметил он.

В то же время историк признался, что не может спрогнозировать, как долго продлится этот этап. Он сравнил ситуацию с Первой мировой войной, поскольку эта война условно состоит из трех этапов:

Первый этап – это блицкриг, который потерпел неудачу.

Далее идет период затяжной борьбы.

Третий этап – момент, когда будет решаться исход войны.

Читайте также: Американский конгрессмен назвал пересечение русскими дронами границы Польши актом войны

Историк отмечает, что хотя он не утверждает о наличии реальных переговоров, само появление темы переговоров уже свидетельствует об определенных сдвигах или тенденциях.

Грицак приводит пример Корейской войны как иллюстрацию затяжного переговорного процесса: переговоры о ее завершении начались еще в 1949 году, но сама война закончилась только в 1953-м, после смерти Сталина.

По его мнению, российская сторона также будет пытаться затянуть процесс как можно дольше, пока Путин остается у власти, поскольку ее нужно будет заставить к реальным переговорам. В то же время историк считает, что само появление переговоров является признаком приближения завершения боевых действий.

Напомним, ранее рассказывалось, может ли приблизить окончание войны встреча Путина и Зеленского.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!