Из списков исчезли миллионы пенсионеров: кто рискует потерять выплаты

В Украине за последние годы количество пенсионеров сократилось примерно на 1,8 миллиона человек. Если в 2015-м на учете в Пенсионном фонде состояло более 12 миллионов граждан, то сейчас только около 10,3 миллиона.

Это означает, что значительная часть пожилых людей потеряла право на выплаты. По словам экспертов, главные причины исчезновения пенсионеров из сведений – проблемы с подтверждением трудового стажа, пишет сайт Напенсии.

Часто это связано с отсутствием отчислений в фонд, работой без официального оформления, утраченными архивными документами или некорректными данными в системе. Дополнительным фактором стала и эмиграция: часть украинцев уехала за границу и не оформила должным образом пенсионные выплаты.

Читайте также: Некоторые украинцы могут оформить пенсию независимо от возраста: кого касается и какой размер выплат

Специалисты отмечают, что ситуация может затронуть кого угодно. Даже если человек уже получает пенсию, важно регулярно проверять свой стаж и начисление через электронный кабинет Пенсионного фонда. В случае обнаружения ошибок можно воспользоваться бесплатной правовой помощью или обратиться в суд. Также закон разрешает при необходимости докупить отсутствующий стаж.

По масштабам проблема значительна: почти два миллиона украинцев фактически выпали из пенсионной системы, что соизмеримо с населением большого города. Эксперты призывают граждан заранее позаботиться о своих документах, чтобы избежать риска остаться без законных выплат в будущем.

Ранее мы рассказывали, что украинским пенсионерам объяснили, кто рискует остаться без доступа к деньгам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!