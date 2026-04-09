Изменится ли сумма субсидии из-за отсутствия отопления

В апреле 2026 года украинцы и дальше получают жилищные субсидии, однако части граждан нужно повторно подать документы. Это касается тех, у кого недавно изменился состав домохозяйства или материальное состояние.

Как объясняют специалисты, субсидия назначается с месяца обращения и действует до завершения отопительного сезона, который условно проходит с 1 октября по 30 апреля. Об этом пишет Новости.LIVE.

Соответственно, неотапливаемый период охватывает время с 1 мая по 30 сентября. По окончании сезона органы Пенсионного фонда пересматривают право домохозяйств на получение пособия на следующий период.

В то же время, даже если отопление выключили раньше по решению местных властей, это не влияет на уже назначенные выплаты за март и апрель. Размер субсидии рассчитывают по установленной продолжительности сезона, а не по фактической дате прекращения теплоснабжения.

В большинстве случаев получателям ничего делать не нужно: если субсидия начислялась в марте, ее автоматически продлят и на апрель. Но это возможно только при условии, что состав семьи, доходы и имущественное положение остались без изменений и задолженности за коммунальные услуги нет.

Если же произошли какие-либо изменения, необходимо подать новое заявление вместе с декларацией о доходах и расходах. Также важно помнить: получатели субсидий обязаны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в течение 30 дней. В случае нарушения этого требования выплаты могут приостановить или даже потребовать возврата излишне полученных средств.

