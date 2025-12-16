Изменятся ли правила отсрочки для сидетелей в 2026 году: ответ Минобороны

Вопрос предоставления отсрочки от мобилизации для граждан, осуществляющих уход за больными родственниками, остается одним из наиболее проблемных. Нормы законодательства постепенно обновляются, процессы переходят в цифровой формат, а требования к подтверждающим документам ужесточаются.

В результате многие военнообязанные сталкиваются с тем, что обычной справки об инвалидности близкого человека уже недостаточно для получения решения от ТЦК. Об этом сообщили в Минобороны.

Ключевое новшество: когда нужен "Акт об уходе"

Раньше для оформления отсрочки обычно хватало подтверждения родственных связей и документа об инвалидности родственника. В настоящее время подход изменился — государство требует доказательств фактического осуществления ухода, а не только формального статуса опекуна.

Юристы отмечают, что одним из главных документов стал акт, подтверждающий постоянный уход за больным. Его могут требовать в случаях, когда смотритель не получает государственной социальной выплаты или компенсации.

Такой акт оформляется специальной комиссией органа местного самоуправления – городского, поселкового или сельского совета – после подачи заявления. Представители комиссии могут посетить место жительства, чтобы убедиться, что уход действительно осуществляется. Совместная регистрация по одному адресу может являться дополнительным аргументом, но не всегда заменяет сам акт.

Принцип "единственного родственника" — самая частая причина отказов

Больше всего сложностей возникает из-за требования об отсутствии других трудоспособных лиц, которые могли бы ухаживать за больным. Это правило касается прежде всего случаев ухода за родителями с инвалидностью I или II группы.

Закон предусматривает, что право на отсрочку имеет только тот родственник, который фактически единственный, кто может обеспечить уход. Если у больного есть другие дети или супруги, способные работать, ТЦК может считать, что именно они должны выполнять эти обязанности.

Чтобы доказать обратное, необходимо предоставить документы, подтверждающие, что другие родственники не могут осуществлять уход. Это может быть:

справка об инвалидности или потребности в уходе у самих родственников;

подтверждение постоянного проживания за границей (в практике ТЦК этот вопрос часто вызывает споры и требует дополнительных доказательств).

Куда подавать документы: что изменилось

Процедура подачи заявлений также претерпела изменения, в частности в направлении цифровизации. Начиная с ноября 2025 года все большую роль играют электронные сервисы и Центры предоставления административных услуг.

В приложении "Резерв+" для отдельных категорий граждан, в частности, лиц с инвалидностью и студентов, предусмотрено автоматическое продление отсрочки. Поэтому следует проверить приложение – иногда информация подтянется из реестров без дополнительных действий.

Если автоматического продления нет, документы обычно подаются через ЦНАП. Администратор принимает заявление, формирует пакет документов и передает его на рассмотрение соответствующей комиссии. Такой подход уменьшает нагрузку на ТЦК и сокращает очереди.

Какие документы подготовить, чтобы избежать отказа

Для подтверждения права на отсрочку следует собрать полный пакет документов (копии должны быть заверены должным образом):

документ, подтверждающий родственные связи (свидетельство о рождении или браке);

справку МСЭК об инвалидности или выводе ЛКК о необходимости постоянного ухода;

выписка из реестра территориального общества или акт об установлении факта ухода;

заявление с указанием состава семьи и, при необходимости, документы о нетрудоспособности других родственников.

Важно помнить, что отсрочка не предоставляется автоматически и не является бессрочной. Ее нужно оформлять и периодически подтверждать в соответствии с правилами военного положения.

