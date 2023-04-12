Как избежать сколов на кузове авто: простые советы

Часто водители не принимают во внимание тот факт, что из-под колес едущего впереди транспорта могут бушевать мелкие камешки, пыль, песок и грязь. Даже на ровном покрытии существует риск того, что посторонний предмет может влететь в ваш автомобиль после наезда на него предыдущей машиной.

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Одним из самых простых способов предотвратить образование сколов на кузове автомобиля является соблюдение безопасной дистанции.

Кроме того, камни и железки могут застрять между колесами грузовиков или под тормозными суппортами легковых автомобилей, и они могут ударить ваш автомобиль на бампер или капот. Эксперты рекомендуют соблюдать дистанцию до передней машины не менее 100 метров, а до грузовика – 150 метров.

Также следует избегать гонки, когда вас уже обгоняют. Лучше дать возможность другому водителю совершить маневр без угрозы забрасывания вашего автомобиля камнями. Автомобили, двигающиеся в одном направлении, также могут забрасывать соседей по дороге камнями, равно как большие грузовики.

Превышение скорости – еще одна критическая причина образования сколов на кузове автомобиля, особенно на грунтовых участках дороги или на щебнях. При высокой скорости автомобиль поднимает пыль, мусор и камешки, которые могут ударить по лакокрасочному покрытию кузова.

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