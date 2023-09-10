Как перевести на украинский 'козел отпущения': объяснение учителя

В русском языке существует выражение "козел отпущения". Это означает человека, на которого несправедливо переводят всю вину.

В украинском языке это выражение можно перевести несколькими вариантами. Об этом рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами. Вот как называют человека, на которого постоянно сваливают чужие вины, того, кто несет ответственность за других? Да, "козел відпущення", – отметил эксперт.

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Авраменко добавил, что также можно применить вариант "цап-відбувайло". По его мнению, это выражение звучит более колоритно.

"Это библейское изречение, он происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В день отпущения грехов священник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Видите, как легко люди избавляются от грехов. Вот откуда "цап-відбувайло" или "козел відпущення", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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