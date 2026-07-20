Как сняться с военного учета в возрасте 50 лет: объяснение юриста

В Украине достижение 50-летнего возраста само по себе не является основанием для автоматического исключения мужчины из военного учета. Вместе с тем возрастает риск развития хронических заболеваний, которые могут повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВЛК) о пригодности к службе.

Об этом рассказал адвокат Алексей Мендрух. По словам юриста, в настоящее время в Украине не приняты никакие законодательные изменения, которые позволяли бы автоматически исключать из военного учета мужчин после 50 лет. Кроме того, законопроект №12222 пока не продвигается, поэтому все решения принимаются исключительно в соответствии с действующим законодательством и заключением ВЛК.

Мендрух подчеркнул, что мужчинам этого возраста прежде всего следует уделить внимание собственному здоровью. По данным Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, в возрасте от 50 до 60 лет чаще всего диагностируется:

сердечно-сосудистые заболевания;

артериальную гипертензию;

сахарный диабет II типа;

онкологические заболевания;

болезни предстательной железы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Если такие заболевания подтверждены, это может послужить основанием для углубленного медицинского обследования. В случае соответствия диагноза критериям, определенным Расписанием болезней, утвержденным приказом Минобороны №402, военно-врачебная комиссия может признать лицо непригодным к военной службе или определить другую категорию годности.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Что советует адвокат

Юрист рекомендует не ждать получения повестки, а при наличии проблем со здоровьем заранее обратиться к семейному врачу, пройти необходимые обследования и оформить медицинские документы. При необходимости они могут стать основанием для прохождения ВЛК и подтверждения состояния здоровья.

Если комиссия признает гражданина непригодным к военной службе, его могут исключить из военного учета в соответствии с требованиями законодательства. В случае несогласия с решением ВЛК, его можно обжаловать. Сначала это делается в административном порядке из-за высшей военно-врачебной комиссии, а при необходимости — в суде.

В то же время, адвокат подчеркнул, что окончательное решение принимается исключительно по результатам медицинского осмотра и на основании действующих норм законодательства. Сам по себе возраст больше 50 лет не дает права на автоматическое исключение из военного учета.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!