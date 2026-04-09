Какая категория украинцев может выбирать доплату в 20 тысяч гривен от государства

В Украине была расширена программа ежемесячной финансовой поддержки для работников, занимающихся ликвидацией последствий российских обстрелов. К ней присоединили новые предприятия, а подать заявку теперь можно до 15 апреля через "Дия".

Речь идет о дополнительной выплате в размере 20 тысяч гривен в месяц для специалистов, работавших над восстановлением инфраструктуры в январе-марте. Об этом сообщает "Дия".

Кто может получить помощь

Право на выплаты имеют работники:

энергетической отрасли,

теплокоммунэнерго,

газовых служб,

железные дороги,

сферы жилищно-коммунального хозяйства

В обновленную программу также включили:

предприятия, выполнявшие аварийно-восстановительные работы по обращению областных и киевских военных администраций;

компании, которые ранее не подали заявку или не были включены в список.

Для новых участников отменено ограничение количества работников в заявке.

Как подать заявку

Руководители или уполномоченные представители предприятий должны до 15 апреля представить списки сотрудников через портал "Дия". Для этого нужно:

авторизоваться в системе;

выбрать соответствующую услугу (она появится автоматически, если компания находится в списках);

внести данные работников (ФИО, налоговый номер, должность, банковский счет и контактный телефон);

подтвердить заявку с помощью электронной подписи.

После обработки информации работники получат уведомление в приложении о зачислении средств на счет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!