Какая категория украинцев может выбирать доплату в 20 тысяч гривен от государства
В Украине была расширена программа ежемесячной финансовой поддержки для работников, занимающихся ликвидацией последствий российских обстрелов. К ней присоединили новые предприятия, а подать заявку теперь можно до 15 апреля через "Дия".
Речь идет о дополнительной выплате в размере 20 тысяч гривен в месяц для специалистов, работавших над восстановлением инфраструктуры в январе-марте. Об этом сообщает "Дия".
Кто может получить помощь
Право на выплаты имеют работники:
- энергетической отрасли,
- теплокоммунэнерго,
- газовых служб,
- железные дороги,
- сферы жилищно-коммунального хозяйства
В обновленную программу также включили:
- предприятия, выполнявшие аварийно-восстановительные работы по обращению областных и киевских военных администраций;
- компании, которые ранее не подали заявку или не были включены в список.
Для новых участников отменено ограничение количества работников в заявке.
Как подать заявку
Руководители или уполномоченные представители предприятий должны до 15 апреля представить списки сотрудников через портал "Дия". Для этого нужно:
- авторизоваться в системе;
- выбрать соответствующую услугу (она появится автоматически, если компания находится в списках);
- внести данные работников (ФИО, налоговый номер, должность, банковский счет и контактный телефон);
- подтвердить заявку с помощью электронной подписи.
После обработки информации работники получат уведомление в приложении о зачислении средств на счет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!