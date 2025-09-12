Какой категории работников гарантируется пенсия в 7 тысяч гривен

В Украине для отдельных категорий работников законодательством гарантирован минимальный размер пенсии. В частности, шахтеры имеют право на выплату, равную трем прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма составляет около 7 тысяч гривен. Такая норма предусмотрена законом №345-VI "О повышении престижности шахтерского труда".

Об этом пишет Новости. Live. Право на льготную пенсию имеют те, кто работал в государственных аварийно-спасательных службах угольной промышленности, занимался добычей полезных ископаемых, работал в шахтостроительных предприятиях на подземных работах или членами семей таких работников. Для получения пенсии по возрасту на льготных условиях мужчины должны иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее десяти на особо вредных или тяжелых работах, женщины — 20 лет стажа, из них не менее 7,5 на таких работах.

Гарантированный государством минимум для мужчин, отработавших под землей не менее 15 лет, и женщин с опытом не менее 7,5 лет составляет 80% заработка, по которому исчисляется пенсия. В то же время сумма не может быть меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. На 2025 год это 7080 гривен.

К тому же за каждый год работы в особо вредных или тяжелых условиях к стажу прибавляется еще один год. Подтвердить право на льготу можно, предоставив в Пенсионный фонд трудовую книжку, справку с предприятия о характере работы и занятости полный рабочий день, а также копии приказов по результатам аттестации рабочих мест.

