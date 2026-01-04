Какую пенсию можно ожидать при зарплате в 13 тысяч гривен
Зарплата в 13 000 гривен превышает минимальную, но размер будущей пенсии зависит, прежде всего, от страхового стажа. В 2026 году требования к стажу для выхода на пенсию ужесточились по сравнению с 2025 годом.
Об этом сообщает ПФУ. Для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Конкретный пенсионный возраст зависит от накопленного стажа:
- В 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;
- В 63 года – от 23 до 32 лет стажа;
- В 65 лет – от 15 до 22 лет стажа.
Если стаж меньше 15 лет, пенсия по возрасту не назначается.
Какая пенсия ждет при зарплате 13000 грн
Размер пенсии рассчитывается по формуле Пенсионного фонда:
Пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа × средняя зарплата по стране за три последних года.
Коэффициент страхового стажа равен количеству лет стажа, умноженному на 0,01 (величина оценки одного года).
Предположим, что индивидуальный коэффициент зарплаты близок к 1 (зарплата 13 000 грн. была примерно на уровне средней по стране в период работы). Примерные расчеты пенсии (без учета актуальной средней зарплаты за три года на момент выхода):
- 15 лет стажа (коэффициент 0,15) - около 1950 грн (но будет доплата к минимальной пенсии - 2595 грн );
- 20 лет стажа (коэффициент 0,20) - около 2600 грн ;
- 30 лет стажа (коэффициент 0,30) - около 3900 грн ;
- 40 лет стажа (коэффициент 0,40) - около 5200 грн.
Фактическая сумма может быть выше или ниже в зависимости от средней зарплаты за три предыдущих года и индивидуального коэффициента зарплаты.
Для точного расчета будущей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться онлайн-калькулятором на их сайте.
