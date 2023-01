Кинопремьеры января 2023 года: 5 новых фильмов, которые стоит просмотреть каждому

Год только начался, а премьеры новых фильмов уже лавиной накрывают кинотеатры. Что же следует ожидать украинцам от январских лент: праздничного настроения, истории любви или ужаса? Мы подготовили список 5 лучших фильмов, которые точно достойны вашего внимания. Выбирайте любой из вариантов и не забудьте запланировать себе кино-вечер на выходные.

М3ГАН (M3GAN)

Дата выхода: 6 января 2023 года

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Джерард Джонстон

Гениальный робототехник Джемма, чтобы помочь своей осиротевшей племяннице Кеди, разрабатывает куклу с искусственным интеллектом. Игрушка получает задачу заботиться о Кеди и защищать ее от любой опасности.

Научно-фантастический триллер, повествующий о темных сторонах стремительного развития технологий. Пугая перспективы самосознания искусственного интеллекта и страшные последствия невинной на первый взгляд дружбы с робо-куклой.

Приключения Тедди (Christmas for Teddy)

Жанр: семейный, приключения

Дата выхода: 12 января 2023 года

Режиссер: Андреа Эккербом

Однажды на праздничной ярмарке в канун Рождества произошло неожиданное: девочка заметила, как на верхней полке лотерейного киоска зевнул самый милый в мире плюшевый мишка. Марианна загадала желание, чтобы они стали лучшими друзьями! Однако у Тедди были другие планы. Он надеялся, что его выиграет состоятельный владелец, вместе с которым они отправятся в кругосветку. Но когда Тедди оказался в темном амбаре, он понял, что любой ценой должен найти выход и отыскать Марианну.

Когда ты закончишь спасать мир (When You Finish Saving The World)

Дата выхода: 20 января 2023 года

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Джесси Айзенберг

Зигги – талантливый старшеклассник, имеющий много поклонников его творчества в интернете. В то же время, популярность в соцсетях никак не помогает юноше завоевать внимание понравившейся однокласснице. Ко всем проблемам прилагаются и сложные отношения с матерью Эвелин.

Чуткая драматическая комедия о взаимоотношениях матери и сына, пассивно-агрессивные отношения и трудный путь к взаимопониманию. Ленту уже представили на кинофестивале "Санденс", где она получила одобрительные отзывы кино-сообщества. Критики единогласно отметили актерскую игру Финна Вулфгарда (исполняет роль Зигги) и Джулаин Мур (Эвелин) и похвалили трогательный драмедийный тон картины.

Человек по имени Отто (A Man Called Otto)

Дата выхода: 12 января 2023 года

Жанр: комедия

Режиссер: Марк Форстер

Главный герой – Отто, ворчливый вдовец с враждебным отношением ко всем окружающим. Единственное утешение в его жизни – ссориться с окружающим миром. Все меняется, когда повседневность Отто нарушают новые соседи, которые изо всех сил пытаются с ним подружиться.

Трогательная и вдохновляющая история о том, как легко изменить свою жизнь к лучшему. Главный герой, все время скрывавшийся от общества, колеблется, впускать ли новых людей в свою жизнь.

Ваши и наши (You People)

Дата выхода: 27 января 2023 года

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Кенья Беррис

Главные герои – пара влюбленных, которым предстоит познакомить друг друга с родителями. Однако, разное происхождение и отличие культур может помешать приятным семейным посиделкам.

Сюжет – это издевательское исследование современных отношений и насколько общественные предубеждения могут на них влиять. Премьера романтической ленты состоится на стриминговой платформе Netflix, а главные роли исполняют культовый комедийный актер Эдди Мерфи и не менее известный голливудский деятель Джон Гилл.

