Компромиссный вариант найден не был: Ушаков о переговорах российской и американской стороны по завершению войны в Украине

По итогам переговоров команды Дональда Трампа с Кремлем помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромиссный вариант завершения войны в Украине пока не произведен. "Компромиссный вариант пока не найден. Некоторые американские наработки выглядят более или менее приемлемыми, но их нужно детально обсуждать. Ряд предложенных формулировок нам категорически не подходят".

Об этом сообщили российские государственные пропагандистские СМИ, пресс- конференция Ушакова. Встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером длилась около 5 часов. Юрий Ушаков, также участвовавший в переговорах, отметил, что стороны обсуждали "существенное содержание американских предложений", а не конкретные формулировки будущего соглашения.

Россия получила от американской стороны первоначальный "мирный план" на 27 пунктов, а также еще четыре дополнительных документа. Содержание этих материалов Ушаков раскрывать отказалось.

Он признал, что Москва выразила "критическое и даже резко негативное" отношение к ряду американских идей, в то же время заявив, что с отдельными пунктами российская сторона готова согласиться.

Самым сложным Ушаков назвал территориальный вопрос — он, по его словам, является ключевым как для России, так и для США.

Отдельно упоминались "огромные перспективы экономического сотрудничества" между двумя странами.

Относительно возможной личной встречи Путина и Трампа Ушаков заявил, что ее пока не планируют.

"Все будет зависеть от того, насколько продвинется процесс урегулирования", - подытожил помощник российского лидера.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

