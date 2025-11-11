Коррупционный скандал в 'Энергоатоме': задержаны пять человек, есть сообщения о подозрениях

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли детали масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. По информации ведомств, правоохранители разоблачили преступную организацию, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие причастные лица.

Следствие установило, что участники группировки создали сложную систему влияния на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности АО НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщили НАБУ и САП.

Ключевым направлением их деятельности было систематическое получение взяток от контрагентов компании в размере от 10 до 15% от стоимости заключенных контрактов. Такая схема, по словам детективов, получила название "шлагбаум", ведь контрагентам приходилось платить во избежание блокирования платежей или сохранения статуса поставщика.

Организатором схемы, по данным НАБУ, был бизнесмен, известный под прозвищем Карлсон. Именно он координировал работу офиса по легализации средств, по которому прошло около 100 миллионов долларов. Этот офис действовал в центре Киева в помещении, принадлежащем семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача. В нем велись черная бухгалтерия и учет взяток, а деньги отмывались через сеть иностранных компаний.

К реализации коррупционной схемы были привлечены бывший заместитель председателя Фонда государственного имущества, впоследствии ставший советником министра энергетики, а также бывший правоохранитель — исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома". Используя свои связи в министерстве и госкомпании, они контролировали кадровые назначения, закупки и финансовые потоки. Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен осуществляли не официальные должностные лица, а посторонние лица, действовавшие как "смотрящие".

В настоящее время задержаны пять человек, еще семеро получили сообщение о подозрении. Среди них — бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и топ-менеджер "Энергоатома" Дмитрий Басов.

Между тем, руководитель САП Александр Клименко инициировал создание комиссии для проверки возможной утечки данных по расследованию. В министерстве энергетики заявили, что будут способствовать прозрачности процесса. Министр Светлана Гринчук выразила надежду, что открытость расследования укрепит доверие международных партнеров.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что борьба с коррупцией принципиальна для государства, а каждый, кто причастен к схемам, должен понести справедливое наказание. Он подчеркнул, что "Энергоатом" обеспечивает наибольшую долю энергогенерации в стране, поэтому "чистота компании является вопросом национальной безопасности".

Напомним, главного психиатра ВСУ разоблачили на коррупции.

