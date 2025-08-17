Крым и русский язык: Reuters опубликовал циничные условия Путина для прекращения войны против Украины

По "договоренностям", якобы обсуждаемым российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске, Москва готова отказаться от части захваченных украинских территорий. Киев должен был бы уступить восточные районы, которые российским войскам так и не удалось оккупировать.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, приближенные к позиции Кремля. Источники агентства, пожелавшие остаться неназванными, подчеркнули: их информация об условиях, которые выдвигает Владимир Путин, главным образом основывается на переговорах между Украиной, США и европейскими лидерами, поэтому она не является исчерпывающей.

По словам собеседников, Кремль выдвигает следующие требования:

отсутствие перемирия к заключению полного соглашения;

отвод украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей;

"заморозка" линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

возвращение Украине части территорий в Сумской и Харьковской областях;

официальное признание Крыма по русской территории;

упразднение хотя бы части международных санкций против РФ;

запрет вступления Украины в НАТО;

предоставление Киеву определенных гарантий безопасности;

официальный статус для русского языка (на уровне регионов или всего государства), а также неограниченная деятельность Русской православной церкви.

Reuters отмечает, что пока неизвестно, являются ли эти условия только первоначальной позицией для торга, или же Кремль рассматривает их как окончательный ультиматум.

