Кто из пенсионеров получит 5 тысяч гривен доплаты и почему

В Украине повысили пенсионные выплаты для семей погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих. Размер пособия вырос на 3 920–5 100 гривен, а обновленные суммы теперь составляют от 10 020 до 12 810 гривен на одного человека. Пересчет производится автоматически, без дополнительных обращений.

Об этом информирует Министерство по делам ветеранов.

Кого касается повышения

Изменения введены в соответствии с правительственным постановлением №674 и предусматривают дополнительную социальную поддержку семей защитников Украины.

Право на выплаты имеют члены семей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время защиты государства. В частности:

дети младше 18 лет;

дети до 23 лет, если учатся;

нетрудоспособные родители;

жена или супруг, потерявшие основной источник дохода;

члены семей военных пенсионеров в случае потери кормильца.

Также к этой категории приравниваются семьи пропавших без вести военных.

Какие суммы будут выплачиваться

Весной 2026 года минимальные пенсионные выплаты были существенно пересмотрены.

Для каждого нетрудоспособного члена семьи – родителей, супругов или одного ребенка – помощь выросла на 5 100 гривен и теперь составляет 12 810 гривен. Раньше выплачивали 7800 гривен.

Для семей, где выплаты получают двое и более членов семьи или несколько детей, сумма увеличилась на 3920 гривен — до 10020 гривен на каждого. Раньше она составляла 6 100 гривен.

Как рассчитывается помощь

Размер выплат зависит от денежного довольствия погибшего военнослужащего:

70% - одному из родителей или жене/мужу;

70% - на одного ребенка;

по 50% – каждому ребенку, если детей двое и больше.

Таковой механизм дозволяет учесть состав конкретной семьи.

Как оформить выплаты

Порядок обращения зависит от того, получал ли военный пенсию раньше:

если нет, документы подаются через министерство или ведомство, где он проходил службу;

если да — обращаться нужно в Пенсионный фонд Украины по месту жительства.

Для оформления понадобятся:

паспорт;

ИНН;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи;

справки об обучении детей;

документы о нетрудоспособности;

банковские реквизиты

