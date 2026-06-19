Лето в банке: рецепт клубничного мохито на зиму

Клубничный мохито на зиму – это яркий домашний напиток с насыщенным ягодным вкусом, освежающими нотками мяты и легкой лимонной кислинкой. Такая консервация станет отличной заменой магазинным лимонадам и позволит наслаждаться ароматом лета даже зимой.

Кроме того, он отлично освежает. Об этом пишет vsn.

Ингредиенты на 3-литровую банку

клубника - 300-400 г;

лимон - 3-4 ломтика;

свежая мята – 2–3 веточки;

сахар - 250-300 г;

вода – около 2,5 л.

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Способ приготовления

Сначала тщательно промойте клубнику и удалите плодоножку. Лимон хорошо вымойте и нарежьте тонкими кружочками.

Простерилизуйте банку удобным для вас способом. На дно выложите ягоды, кусочки лимона и веточки мяты.

Залейте содержимое кипятком в самый верх, накройте стерилизованной крышкой и оставьте настаиваться на 15–20 минут.

Затем осторожно слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения. Варите сироп несколько минут, пока сахар полностью не растворится.

Готовым горячим сиропом повторно залейте клубнику, лимон и мяту в банке, после чего сразу герметично закатайте крышкой.

Переверните банку вверх дном, хорошо укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. После этого напиток можно убрать на хранение в темное прохладное место.

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