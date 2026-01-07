Лучше Tesla: топ самых качественных электромобилей

Когда речь идет об электромобилях, для многих первой ассоциацией остается Tesla. Впрочем, рынок электротранспорта давно вышел за пределы одного бренда, и сегодня существуют модели, превосходящие автомобили Илона Маска по запасу хода, скорости зарядки, уровню комфорта, вместимости салона, проходимости и даже затратам на эксплуатацию.

Журналисты издания GOBankingRates пообщались с Заком Шефским, генеральным директором компании CarEdge. Эксперт назвал четыре электромобиля, которые, по его мнению, заслуживают гораздо большего внимания, чем популярные модели Tesla.

Lucid Air Lucid Air — это роскошный электроседан, часто сравниваемый с Tesla Model S. Однако именно эта модель отличается чрезвычайной энергоэффективностью, большим запасом хода и высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров.

По словам Зака Шефской, рассматривающим Model S стоит обязательно обратить внимание на Lucid Air. Автомобиль предлагает более быструю зарядку, большую дальность поездки на одном заряде и лучшие показатели экономичности. Эксперт отмечает, что сейчас это один из самых энергоэффективных автомобилей на рынке в целом.

Rivian R1T Хотя Tesla Cybertruck часто находится в центре информационного внимания, в реальных условиях бездорожья свои возможности стабильно демонстрирует Rivian R1T. Этот электрический пикап создавался с акцентом на активный образ жизни и эксплуатацию вне асфальта.

В то же время, R1T хорошо подходит и для ежедневного пользования. Он сочетает быструю зарядку с достойным запасом хода, поэтому одинаково удобен как для поездок по городу, так и для путешествий на выходные.

Chevrolet Silverado EV Для покупателей пикапов запас хода имеет решающее значение, и в этом сегменте Chevrolet Silverado EV является одним из бесспорных лидеров. Ориентировочная дальность хода этой модели составляет около 770 километров на одном заряде.

Шефская отмечает, что благодаря сверхбыстрой зарядке Silverado EV способен пополнить запас энергии примерно на 200 километров всего за 10 минут. Это особенно поражает большие размеры автомобиля и вместительный аккумулятор.

Volvo EX90 Среди трехрядных электрических кроссоверов многие рассматривают Tesla Model X, однако Volvo EX90 может стать более практичным выбором для семейного использования.

По оценке эксперта, EX90 отличается богатой оснасткой, запасом хода около 500 километров и просторным салоном, рассчитанным на семерых пассажиров. Именно эти характеристики делают его одним из самых лучших электрических семейных внедорожников на современном рынке.

