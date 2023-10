Магнитные бури заставили птиц изменить миграцию – ученые

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Об этом сообщили исследователи из Мичиганского университета и еще нескольких вузов США. Они обнаружили свидетельство взаимосвязи между динамикой ночной миграции пернатых и геомагнитными возмущениями.

В работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые использовали данные обширной сети доплеровских метеорологических радиолокаторов в США. Этот многолетний массив характеризует динамику ночной миграции птиц, обитающих в Северной Америке за 22 года исследований.

Читайте также: Ученые выяснили, что делают самки лягушек, чтобы избежать секса

В выборку вошло 1,7 миллиона радарных снимков, сделанных осенью, и 1,4 миллиона – весной. Их сопоставили со свидетельствами наземных магнитометров, расположенных вблизи метеорадаров, для определения индекса локального магнитного возмущения.

По словам специалистов, особенно ощутимо "полёты с усилием" против ветра снижались в пасмурную погоду во время сильных солнечных бурь. Из этого можно заключить, что в подобных условиях навигации мигрирующих птиц мешали сразу два фактора — ухудшение видимости небесных ориентиров и магнитные бури.

"Наши результаты свидетельствуют, что во время сильных геомагнитных возмущений мигрирует меньшее количество птиц. Вероятно, они испытывают больше трудностей с навигацией, особенно в пасмурную погоду осенью. Это проявляется в том, что птицы могут тратить меньше усилий на активный полет в нужном направлении и больше двигаться в соответствии с ветром", — объяснил ведущий автор научной работы Эрик Галсон-Кастильо.

Ранее учёные выяснили, что африканские млекопитающие, такие как слоны, носороги и зебры, гораздо больше боятся слышать человеческие голоса, чем вокализации львов или даже звуки охоты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!