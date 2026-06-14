ЗСУ показали машину, которая копает как сотня солдат

Представьте: нужно вырыть укрытие для техники или блиндаж — и сделать это быстро, пока ситуация на передовой не даёт времени на раздумья. Именно здесь на сцену выходит МДК-3. Командование Сил поддержки ВСУ опубликовало видео, где эта машина показывает, на что способна.

На кадрах — тяжёлый гусеничный монстр буквально грызёт землю. Передний отвал выравнивает поверхность, а сзади вращается мощный ротор, который вырывает грунт и отбрасывает его в сторону — будто земля для неё просто мягкая глина. Именно этот роторный механизм и делает МДК-3 такой узнаваемой среди инженерной техники.

Машина весит почти 40 тонн и предназначена для обустройства котлованов, капониров для бронетехники, укрытий и фортификационных позиций. Там, где десятки людей с лопатами потратили бы многие часы, МДК-3 справляется значительно быстрее — и без лишних потерь сил.

В современной войне качественные укрытия — это не просто комфорт. Это сохранённые жизни. От того, насколько быстро и глубоко зарылась в землю техника или личный состав, нередко зависит, переживут ли они следующий обстрел.

"Есть земля, по которой ходят. А есть земля, с которой работают", — метко подытожили в Командовании Сил поддержки. И МДК-3 — как раз про второй вариант.

По техническим характеристикам МДК-3 способна разрабатывать до 300–500 кубических метров грунта в час в зависимости от типа почвы и условий работы. Для сравнения: бригада из десяти опытных солдат вручную способна выбрать не более 10–15 кубометров за то же время. Иными словами, одна машина заменяет работу нескольких десятков человек и при этом не нуждается в отдыхе. Котлован под укрытие для боевой машины, который пехотинцы копали бы сутки-двое, МДК-3 способна подготовить за считанные часы — а это критически важно, когда позиции нужно оборудовать до рассвета.

Инженерная котлованная техника активно применяется армиями НАТО: американские и британские подразделения используют аналогичные по функциям машины серии Combat Earthmover и Terrier для быстрого возведения фортификаций. Россия также имеет на вооружении МДК-3 советского производства и её модификации — и активно применяла подобную технику для строительства оборонных линий на оккупированных территориях. Именно поэтому наличие таких машин у ВСУ имеет стратегическое значение: оно позволяет украинской стороне не только соответствовать темпам фортификационных работ противника, но и существенно ускорять подготовку новых оборонных рубежей на динамичной линии фронта.