Механик объяснил, почему универсалы с пробегом лучше внедорожников

Механик Джеймс Гудхенд советует водителям, планирующим покупку авто с пробегом, выбирать именно универсалы вместо внедорожников. Как отмечает специалист, он является одним из тех, кто не поддерживает бешеную популярность SUV и рекомендует обратить внимание на классические универсалы.

Об этом сообщает Express. По его словам, универсалы имеют много общего с внедорожниками, однако отличаются меньшим весом и более низким кузовом. Они способны перевозить примерно такой же объем груза, но при этом лучше ведут себя на поворотах и не бросают вызов законам физики. Благодаря меньшей массе им не нужны мощные двигатели для выполнения аналогичных задач, что делает их более экономичными и удобными в использовании.

"Это, пожалуй, мое личное видение, но я всегда рекомендую выбирать универсал вместо аналогичного SUV. Зачем вам лишняя высота? Возьмем, например, большие модели Volvo – можно приобрести внедорожник XC90 или универсал V90. Так вот, V90 обходится в эксплуатации на четверть дешевле, предлагает больше простора в салоне, имеет лучшую динамику, легче управляется, экономнее тратит горючее и позволяет удобнее маневрировать, особенно на выездах со второстепенных дорог", – объяснил Джеймс.

В то же время другой специалист, Стив Уокер, отметил, что популярность SUV не случайна – они действительно способны сделать жизнь водителей более комфортной, поэтому не стоит критиковать людей за их выбор.

"Большинство из нас мечтают о компактных, легких авто, которые требуют меньше ресурсов при производстве и в процессе использования. Но SUV стали удобным решением, которое действительно противоречит этой идее. Водители ищут машины, простые в обслуживании и не слишком дорогие. В свою очередь законодатели, особенно в Европе, требуют, чтобы автомобили имели современные системы безопасности и экологические электродвигатели, снижающие уровень вредных выбросов. В то же время автопроизводители стремятся получить максимальную прибыль. В результате именно SUV стали компромиссом между всеми этими требованиями, характерным для 2025 года", – отметил эксперт в автоотрасли.

Поэтому среди специалистов по подержанным авто есть немало тех, кто помогает правильно выбрать SUV. К примеру, популярный пользователь TikTok под ником CapturingCars рекомендует обратить внимание на Hyundai Tucson.

"Это действительно надежная машина. Она хорошо показала себя в эксплуатации, но главное – очень удобная и современная мультимедийная система. Управление интуитивно понятно, комплектация – на высоком уровне. Автомобиль качественный, проверенный, имеет приемлемую цену, а выбор моделей в пределах до 10 000 фунтов (более 13 тысяч долларов) достаточно широк. Бесспорный фаворит", – подчеркнул он.

