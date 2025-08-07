Механік пояснив, чому універсали з пробігом кращі за позашляховики

Механік Джеймс Гудхенд радить водіям, які планують купівлю авто з пробігом, обирати саме універсали замість позашляховиків. Як зазначає фахівець, він є одним із тих, хто не підтримує шалену популярність SUV і натомість рекомендує звернути увагу на класичні універсали.

Про це повідомляє Express. За його словами, універсали мають багато спільного з позашляховиками, проте відрізняються меншою вагою та нижчим кузовом. Вони здатні перевозити приблизно такий самий об’єм вантажу, але при цьому краще поводяться на поворотах і не кидають виклик законам фізики. Завдяки меншій масі їм не потрібні потужні двигуни для виконання аналогічних завдань, що робить їх економічнішими та зручнішими у користуванні.

"Це, мабуть, моє особисте бачення, але я завжди рекомендую обирати універсал замість аналогічного SUV. Навіщо вам зайва висота? Візьмемо для прикладу великі моделі Volvo – можна придбати позашляховик XC90 або універсал V90. Так от, V90 обходиться в експлуатації на чверть дешевше, пропонує більше простору в салоні, має кращу динаміку, легше керується, економніше витрачає пальне і дозволяє зручніше маневрувати, особливо на виїздах із другорядних доріг", – пояснив Джеймс.

Водночас інший фахівець, Стів Уокер, зауважив, що популярність SUV не є випадковою – вони справді здатні зробити життя водіїв комфортнішим, тож не варто критикувати людей за їхній вибір.

"Більшість із нас мріє про компактні, легкі авто, які потребують менше ресурсів під час виробництва та в процесі використання. Але SUV стали зручним рішенням, яке насправді суперечить цій ідеї. Водії шукають машини, що прості в обслуговуванні та не надто дорогі. У свою чергу, законодавці, особливо в Європі, вимагають, щоб автомобілі мали сучасні системи безпеки та екологічні електродвигуни, що знижують рівень шкідливих викидів. Водночас автовиробники прагнуть отримати максимальний прибуток. У результаті саме SUV стали компромісом між усіма цими вимогами, характерним для 2025 року", – зазначив експерт в автогалузі.

Тому серед спеціалістів з вживаних авто є чимало тих, хто допомагає правильно обрати SUV. Наприклад, популярний користувач TikTok під ніком CapturingCars рекомендує звернути увагу на Hyundai Tucson.

"Це справді надійна машина. Вона добре показала себе в експлуатації, але головне – надзвичайно зручна та сучасна мультимедійна система. Керування інтуїтивно зрозуміле, комплектація – на високому рівні. Автомобіль якісний, перевірений, має прийнятну ціну, а вибір моделей у межах до 10 000 фунтів (понад 13 тисяч доларів) доволі широкий. Беззаперечний фаворит", – підкреслив він.

