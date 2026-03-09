Могут ли люди с 3 группой инвалидности рассчитывать на скидки на коммуналку

В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на разные формы государственной поддержки. В 2026 году для граждан с таким статусом предусмотрен ряд социальных гарантий и льгот, помогающих частично компенсировать повседневные расходы.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Предусмотрены ли льготы на коммунальные услуги

В ведомстве пояснили, что специальные скидки на оплату "коммуналки" для людей с инвалидностью третьей группы законодательством не установлены. Однако такие граждане могут оформить жилищную субсидию, позволяющую снизить расходы на оплату коммунальных услуг.

Подать заявку на получение субсидии можно несколькими способами:

через официальный онлайн-портал Пенсионного фонда;

лично в любом сервисном центре ПФУ.

В Пенсионном фонде также отмечают, что в летний период сумма субсидии иногда может быть равна нулю. Это объясняется значительно более низкими затратами на коммунальные услуги без отопления. С началом отопительного сезона выплату автоматически пересматривают, и при наличии оснований ее размер увеличивается.

Как оформить субсидию в 2026 году

Для получения субсидии необходимо предоставить пакет документов, среди которых:

справка о доходах;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

заявление и право на доходы и расходы членов домохозяйства.

При расчете помощи учитываются доходы всех членов семьи, фактически проживающих вместе в домохозяйстве.

Другие льготы для людей с инвалидностью III группы

Несмотря на отсутствие специальных скидок на коммунальные услуги, у граждан с инвалидностью третьей группы есть другие социальные гарантии. Для работающих предусмотрены следующие права:

ежегодный отпуск длиннее двух календарных дней;

трудоустройство без испытательного срока;

возможность получить дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в году;

право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 дней.

Кроме того, государство обеспечивает таких граждан льготными условиями получения:

технических средств реабилитации;

медицинских изделий, в том числе зубных протезов;

колёсных кресел по медицинским показаниям.

Также люди с инвалидностью III группы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением такси и метро). Студенты с таким статусом могут получать академическую стипендию в полном размере, а абитуриенты с высокими результатами обучения имеют возможность поступать в учебные заведения вне конкурса.

