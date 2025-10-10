Могут преодолеть 400 тысяч километров и более: названы топ самых прочных моделей авто

Аналитики американской платформы iSeeCars провели масштабное исследование, проанализировав миллионы проданных автомобилей в США, чтобы выяснить, какие марки способны без серьезных поломок преодолеть более 400 тысяч километров. Несмотря на то, что американский рынок отличается преобладанием внедорожников и пикапов, результаты отражают общемировые тенденции надежности.

Об этом сообщил Auto Swiat. Безоговорочным лидером рейтинга стала Toyota — почти 18% автомобилей этого бренда превышают отметку в 400 тысяч километров пробега, что в 3,7 раза больше среднего показателя рынка. В список производителей, превысивших средний уровень долговечности (4,8%), вошли только четыре бренда, и все они японского происхождения — Toyota, Lexus, Honda и Acura.

Читайте также: Будете постоянным гостем СТО: какие модели автомобилей Hyundai лучше не покупать

Европейские, в частности немецкие, марки продемонстрировали менее впечатляющие результаты. Mercedes-Benz оказался лишь на 18-м месте, Porsche – на 24-м, BMW – на 26-м, Volkswagen – на 27-м, а Audi занял 28-ю позицию.

Интересно, что Tesla показала достаточно хорошую надежность, хотя, как отмечают исследователи, ее модели, в частности Model 3, не всегда показывают стабильные результаты в европейских рейтингах.

Худшими оказались Maserati и Mini, что подтверждает: высокая цена автомобиля не гарантирует его долговечности.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !