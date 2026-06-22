Можно ли потерять субсидию из-за родственников, прописанных в квартире: объяснение юриста

Украинцы, оформляющие жилищную субсидию, нередко сталкиваются с вопросом, могут ли они потерять выплаты из-за родственников, зарегистрированных в той же квартире. Чаще это касается пенсионеров, в чьем жилье формально прописаны дети или внуки, которые фактически давно проживают отдельно.

Как объясняет юрист пенсионеров Михаил Вулах, риски потери или уменьшения субсидии связаны с тем, как государство рассчитывает доход домохозяйства. При назначении помощи учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных по одному адресу.

В результате может возникнуть ситуация, когда доход пенсионера формально "увеличивается" из-за зарплат уже не проживающих в этом жилье родственников. Это может привести к уменьшению размера субсидии или отказу в ее назначении, даже если эти средства фактически не используются для оплаты коммунальных услуг.

В то же время, как отмечает эксперт, сама по себе регистрация не является основанием для автоматического отказа. Если человек, прописанный в доме, фактически живет в другом месте, его доходы могут не учитываться при расчете субсидии. Для этого необходимо подтвердить реальное место жительства документально.

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Среди возможных подтверждений — договор аренды жилья, справка ВПЛ, справка с места работы в другом городе или документы из учебного заведения, если речь идет о студенте, проживающем в общежитии. Юрист также советует внимательно заполнять декларацию, указывая только тех людей, которые реально проживают в жилье и пользуются коммунальными услугами. В то же время, органы соцзащиты могут проверять представленную информацию, в частности путем обследования жилищных условий и установления фактического состава семьи.

Чтобы избежать проблем с назначением субсидии, следует заранее подготовить документы, подтверждающие отдельное проживание зарегистрированных родственников, или предоставить соответствующие объяснения фактического состава домохозяйства. Наиболее простым вариантом остается официальное изменение места регистрации в соответствии с фактическим проживанием – это помогает избежать недоразумений и упрощает оформление выплат.

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