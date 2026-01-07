На какие льготы имеет право жена УБД: полный список

В условиях полномасштабной войны сотни тысяч украинских военнослужащих получили статус участника боевых действий за выполнение задач на фронте. Рядом с ними каждый день живут их семьи, которые также испытывают на себе все последствия войны и несут значительную психологическую и социальную нагрузку.

Украинское законодательство, в частности, Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", предусматривает ряд льгот и гарантий не только для самих военных со статусом УБД, но и для членов их семей. Об этом пишет ТСН.

В частности, жены таких военнослужащих имеют право на широкий перечень социальной поддержки - от скидок на жилищно-коммунальные услуги до медицинской, образовательной и финансовой помощи. В то же время, реализация этих прав требует соблюдения установленной процедуры оформления.

Одной из основных форм поддержки есть жилищно-коммунальные льготы. Законодательство гарантирует существенное уменьшение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. В случае гибели участника боевых действий это право переходит к членам его семьи, в частности, к жене. Таким образом, государство помогает семьям уменьшить финансовую нагрузку, связанную с оплатой квартплаты, отопления, электроэнергии, водоснабжения и других услуг.

Предусмотрена 75-процентная скидка на оплату жилья в пределах нормативной жилой площади – 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью. Эта норма действует независимо от того, является ли жилье частным или коммунальным. Аналогичная скидка применяется и к коммунальным услугам – газу, электроэнергии, воде и водоотводу. Если в квартире нет централизованного отопления, льгота распространяется также на твердое топливо или сжиженный газ, необходимые для обогрева. В то же время, скидка действует только в пределах социальных норм потребления, а превышение оплачивается самостоятельно.

Для семей, в которых участник боевых действий получил инвалидность в результате войны, предусмотрены еще более широкие гарантии – в таких случаях государство может компенсировать до полной стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно законодательство подразумевает поддержку в сфере жилья. Участники боевых действий имеют первоочередное право на получение жилья из государственного или коммунального фонда, а также могут воспользоваться льготными кредитами для строительства или приобретения собственного дома. Если военнослужащий погиб, это право переходит к членам его семьи, включая жену. В некоторых случаях государство может компенсировать расходы по аренде жилья.

Также УБД имеют преимущество в получении земельных участков для индивидуального домостроения, садоводства или огородничества. Пока военный жив, реализовать это право может только он лично. Однако в случае его гибели право на безвозмездный отвод земли переходит к членам семьи, и жена погибшего защитника или защитницы может воспользоваться этой возможностью. Если получение жилья или земли в натуральной форме невозможно, закон предусматривает денежную компенсацию, порядок которой определяется отдельными решениями правительства.

Важной составляющей государственной поддержки медицинское обеспечение. Жены участников боевых действий имеют право на бесплатное лечение в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, включая амбулаторную и стационарную помощь. По назначению врача они могут получать лекарственные средства бесплатно или со скидкой в рамках реализуемых Национальной службой здоровья Украины программ.

Особое внимание государство и общественные организации уделяют психологической помощи. Женщины военнослужащих могут воспользоваться бесплатными программами психологической поддержки и реабилитации, особенно в случаях, когда мужчина вернулся из плена или имеет посттравматическое стрессовое расстройство.

Образовательные льготы также занимают важное место. Жены участников боевых действий имеют доступ к государственным программам переквалификации и повышению квалификации, что позволяет получить новую профессию или улучшить свои возможности на рынке труда. В отдельных случаях законодательство допускает даже получение второго высшего образования за счет государства.

Дети из таких семей пользуются преимущественным правом на зачисление в детские сады, школы и внешкольные учреждения. При поступлении в профессионально-технические и высшие учебные заведения они могут претендовать на внеконкурсное поступление, перевод на бюджетную форму обучения, а также на бесплатное проживание в общежитиях. Кроме того, детям гарантируется первоочередное направление в оздоровительные лагеря, санатории и заведения отдыха, финансирование которых осуществляется за счет государственного или местных бюджетов.

В случае гибели военнослужащего со статусом УБД, во время выполнения боевых задач его жена получает дополнительные социальные гарантии. В частности, ей назначается пенсия по случаю потери кормильца, которая выплачивается пожизненно независимо от возраста и страхового стажа. Также предусмотрены единовременные денежные выплаты, компенсация расходов на погребение, а также юридическая и психологическая помощь. Дети погибшего военного хранят все образовательные и социальные льготы.

Дополнительно для членов семьи погибшего защитника или защитницы могут действовать налоговые льготы, в частности, освобождение от уплаты налога на недвижимость и земельного налога. В некоторых общинах местные власти также предусматривают финансовую помощь или выделение средств на приобретение жилья.

Для оформления льгот супруге участника боевых действий необходимо иметь подтверждающие документы. Прежде всего, это удостоверение УБД, которое получает военнослужащий через Министерство обороны или другие уполномоченные органы. После этого женщина может обратиться в органы социальной защиты населения или в Пенсионный фонд Украины — лично или через электронные сервисы.

К заявлению обычно прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, свидетельства о браке, удостоверения УБД и справки о составе семьи. Подать документы можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, в отделении ПФУ или с помощью портала Действие.

После проверки информации и внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр льготников заявитель получает подтверждение права на льготы, а соответствующие скидки и гарантии начинают действовать автоматически или со следующего расчетного периода.

