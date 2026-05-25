На какие льготы на оплату коммуналки имеют право участники боевых действий

Участники боевых действий на Украине имеют право на 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льгота распространяется не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.

Она охватывает оплату квартплаты, газа, отопления, электроэнергии, водоснабжения, вывоза мусора и других коммунальных услуг. Об этом сообщило онлайн-медиа Министерства обороны Украины " АрмияInform ".

Влияет ли доход семьи на льготу

В 2025 году правила начисления льгот на коммунальные услуги были обновлены – при определении права на компенсацию для большинства граждан начали учитывать среднемесячный совокупный доход семьи.

Однако для участников боевых действий это требование бездействует. Они получают льготу вне зависимости от уровня доходов семьи.

В то же время, компенсация предоставляется только в пределах установленных социальных норм потребления. Если объемы услуг превышают лимиты, разницу придется оплачивать по полному тарифу.

Нормы потребления электроэнергии

75% скидки на электроэнергию действуют в пределах следующих лимитов:

если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение — 70 кВтч на одного человека плюс 30 кВтч на каждого следующего члена семьи, но не более 190 кВтч на домохозяйство;

если установлена электроплита и есть горячая вода — 110 кВтч на первое лицо плюс 30 кВтч на каждого следующего члена семьи, максимум — 230 кВтч;

если есть электроплита, но нет горячего водоснабжения — 130 кВтч на первое лицо плюс 30 кВтч на других членов семьи, но не более 250 кВтч;

если нет ни электроплиты, ни горячей воды — 100 кВтч на одного человека плюс 30 кВтч на каждого следующего члена семьи, максимум — 220 кВтч.

Нормы для газоснабжения

На одного человека ежемесячно предусмотрены следующие социальные лимиты:

газовая плита и централизованная горячая вода – 3,3 кубометра газа;

только газовая плита без горячей воды и газовой колонки – 5,4 кубометра;

газовая плита и газовая колонка – 10,5 кубометра.

Льготы на отопление

Социальная норма жилья для начисления льгот составляет 21 кв. м на каждого льготника плюс дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Объем компенсации зависит от типа отопления:

централизованное - 0,0383 Гкал на 1 кв. м;

газовое - 4 кубометра газа на 1 кв. м;

электрическое - 30 кВт·ч на 1 кв. м.

Водоснабжение и водоотвод

На одного человека ежемесячно действуют следующие нормы:

холодная вода - 2 кубометра, если есть централизованное горячее водоснабжение;

холодная вода - 3,6 кубометра, если горячая вода отсутствует или ее не подают более 14 дней;

горячая вода - 1,6 кубометра;

водоотвод – 3,6 кубометра.

Квартплата и вывоз мусора

Льгота на вывоз бытовых отходов рассчитывается для каждого члена семьи, имеющего право на компенсацию и проживающего вместе с ветераном. Социальная норма составляет 0,4167 кубометра мусора на одного человека ежемесячно.

Относительно квартплаты и расходов на содержание дома и придомовой территории компенсация зависит от площади жилья. Такие правила все равно действуют как для домов под управлением ЖЭКов, так и для ОСМД.

При этом государство компенсирует расходы только в пределах предельной стоимости услуг, определенной по специальной формуле. Точный размер льготы рекомендуется уточнять в Пенсионном фонде или у поставщика коммунальных услуг.

