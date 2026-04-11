На них стоит обратить внимание: назван топ лучших бензиновых автомобилей

Цихоцкая Мария

На них стоит обратить внимание: назван топ лучших бензиновых автомобилей
Эксперты составили рейтинг лучших бензиновых автомобилей 2026 года.

Несмотря на быстрое развитие электромобилей, бензиновые авто остаются популярными среди водителей, а выбор моделей на рынке настолько широк, что определиться с лучшими вариантами бывает непросто.

Эксперты издания WhatCar? составили рейтинг лучших бензиновых автомобилей 2026 года, отметив модели, которые, по их оценке, опережают конкурентов по совокупности характеристик.

ТОП-10 бензиновых автомобилей 2026 года:

  • Kia Sportage
  • BMW X7
  • Volvo XC40
  • Volkswagen T-Roc
  • Skoda Superb
  • BMW 4 Series Coupe
  • SEAT Ibiza
  • Porsche 911
  • Volvo XC90
  • Mercedes-Benz CLE Cabriolet

Лидером рейтинга стал Kia Sportage. Эксперты отметили, что модель выгодно отличается на фоне конкурентов благодаря более доступной цене, сохраняя при этом высокий уровень оснащения и качества.

Среди ключевых преимуществ автомобиля назвали продуманный и практичный салон, комфортную подвеску, вместительный багажник и хорошую надежность.

В то же время в WhatCar? отдельно предостерегли от покупки Jeep Renegade, отметив ряд недостатков. В частности, модель раскритиковали за качество отделки интерьера, работу трансмиссии и неоправданно высокую стоимость.

