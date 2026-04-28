Нацкешбек закрывают: что украинцам нужно успеть сделать до мая

Программу "Национальный Кэшбэк" официально завершают. Украинцам следует заранее проверить остатки средств на специальных счетах и успеть использовать накопленные бонусы до завершения механизма.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина №1510 от 22.11.2025.

Когда прекратят начисление кэшбека

Государственная инициатива "Сделано в Украине", стимулирующая спрос на продукцию отечественных производителей, завершает работу.

Основные даты:

1 мая 2026

- кэшбек за новые покупки больше не будет начисляться; май 2026 года - последняя выплата бонусов за покупки, совершенные в апреле.

Именно майское зачисление станет финальным этапом программы.

Что будет с уже накопленными деньгами

Средства, которые уже находятся на счету, не исчезнут автоматически. Однако пользователям следует обратить внимание на сроки использования бонусов.

Проверить баланс можно:

в приложении Действие;

в банковском мобильном приложении.

На что можно потратить кэшбек

Деньги с карты "Национальный кэшбек" нельзя перевести на другой счет или снять наличными. В то же время их разрешено использовать на следующие нужды:

оплату коммунальных услуг;

медицинские услуги и лекарства;

билеты на поезд или кино;

мобильная связь;

благотворительные взносы в поддержку ВСУ.

Именно донаты стали одним из самых популярных способов использования украинцев.

Почему программу закрывают

Программа запускалась как временный инструмент поддержки внутреннего рынка и производителей. После завершения его действия государство планирует пересмотреть механизмы экономической поддержки и направить ресурсы на другие приоритеты – оборону и восстановление страны.

Что стоит сделать сейчас

Специалисты советуют не откладывать использование бонусов на момент. Целесообразнее всего — оплатить ими коммунальные счета, мобильную связь или направить средства на проверенные благотворительные сборы.

