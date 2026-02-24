Названы топ самых популярных гибридных автомобилей в Украине

В январе 2026 года украинский автопарк пополнился 2336 гибридными легковыми автомобилями (HEV и PHEV) – это на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля новых гибридов в общем объеме составила 52% (против 63% годом ранее), что указывает на постепенный рост сегмента б/у гибридов на вторичном рынке.

Остальные 48% приходилось на импортируемые машины с пробегом. Об этом свидетельствуют свежие данные ассоциации " УкрАвтопром ".

Среди новых гибридных моделей безоговорочным лидером стал кроссовер Toyota RAV4 – украинцы зарегистрировали 322 таких автомобиля. Модель удерживает первенство благодаря высокой перепродажной стоимости, легендарной долговечности, просторному салону и универсальности. Toyota RAV4 остается одним из самых умных выборов для ищущих надежный и экономичный автомобиль для ежедневного использования.

Тройка популярнейших новых гибридов января выглядит так: Toyota RAV4 с результатом 322 единицы, за ним следует Nissan Qashqai (79 штук) и Nissan X-Trail (63 штуки).

Среди импортируемых подержанных гибридов первое место занял Ford Escape – 69 зарегистрированных автомобилей. Второе и третье места заняли Toyota Prius (61 единица) и KIA Niro (60 единиц).

Всего в январе 2026 года в Украине оформили 80 009 сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Рейтинг возглавили Volkswagen Passat (2959 единиц) и Skoda Octavia (2550 единиц) – эти две модели уже много лет удерживают статус "золотого стандарта" украинского вторичного рынка.

Отдельно специалисты Института исследований авторынка отмечают, что автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (бензин и дизель) в январе все еще занимали около 58% рынка новых легковых автомобилей. Среди новых бензиновых моделей наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson.

Рост сегмента гибридов на 40% по сравнению с прошлым годом подтверждает: украинцы все активнее выбирают более экономичные и экологичные варианты. Toyota RAV4 продолжает удерживать лидерство как в новом, так и в б/у сегменте, а Ford Escape, Nissan Qashqai и Toyota Prius остаются самыми популярными импортированными гибридами. Если тенденция сохранится, гибриды могут значительно нарастить свою долю рынка уже по итогам первого квартала 2026 года.

