Не стоит тратиться: топ дорогих авто, не оправдывающих свою стоимость

Не все элитные автомобили оправдывают свою высокую цену, особенно если учесть значительные затраты на содержание и ремонт. Об этом рассказал автомобильный эксперт Алекс Блэк.

По его словам, роскошные авто часто привлекают дизайном и статусом, однако далеко не все из них разумная инвестиция. Об этом пишет GoBankingRates.

"Люксовые машины могут стать предметом гордости, но лишь немногие действительно стоят своих денег", — отметил специалист, назвав девять моделей, от покупки которых стоит отказаться.

Среди таких авто — Maserati Ghibli, поражающий итальянским стилем, но имеющий ряд технических проблем и дорогие запчасти. Land Rover Range Rover также считается символом роскоши, однако старые модели часто страдают поломками электроники, подвесками и истоками масла, что делает их содержание чрезвычайно затратным.

Не менее сложным в сервисе является BMW 7 Series – технологически продвинутый седан с большим экраном и многочисленными электронными функциями, которые со временем начинают выходить из строя. После гарантии ремонт обходится владельцам в значительные суммы.

Еще один пример – Cadillac Escalade, который эксперт назвал переоцененным, ведь это, по сути, тот самый Chevrolet Tahoe, но с другим логотипом и более высокой ценой. К тому же его надежность оставляет желать лучшего.

Среди других моделей с сомнительной рентабельностью — Jaguar XF, имеющий частые проблемы с коробкой передач и электроникой, Mercedes-Benz S-Class, который после нескольких лет эксплуатации становится дорогим в ремонте из-за поломок пневмоподвески, и Audi A8, содержание которой обходится слишком дорого, несмотря на комфорт и мощность.

Также в этот список вошли Porsche Cayenne, который нуждается в дорогостоящем техническом обслуживании и имеет известные проблемы с двигателем, и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, что, несмотря на потрясающий дизайн и мощный V6, часто страдает от сбоев в работе компьютерных систем и дорогостоящих ремонтов.

Эксперт отмечает: при выборе роскошного автомобиля следует обращать внимание не только на престиж бренда или внешнюю привлекательность, но и на реальные затраты, которые будут ожидать владельца в процессе эксплуатации. Высокий уровень комфорта и статус могут быстро затмиться финансовыми потерями из-за дорогостоящего обслуживания.

