Не варто витрачатись: топ дорогих авто, які не виправдовують свою вартість

Не всі елітні автомобілі виправдовують свою високу ціну, особливо якщо врахувати значні витрати на їх утримання та ремонт. Про це розповів автомобільний експерт Алекс Блек.

За його словами, розкішні авто часто приваблюють дизайном і статусом, однак далеко не всі з них є розумною інвестицією. Про це пише GoBankingRates.

"Люксові машини можуть стати предметом гордості, але лише небагато з них дійсно варті своїх грошей", — зазначив фахівець, назвавши дев’ять моделей, від купівлі яких варто відмовитися.

Серед таких авто — Maserati Ghibli, який вражає італійським стилем, але має низку технічних проблем і надзвичайно дорогі запчастини. Land Rover Range Rover також вважається символом розкоші, однак старі моделі часто страждають на поломки електроніки, підвіски та витоки оливи, що робить їх утримання надзвичайно витратним.

Не менш складним у сервісі є BMW 7 Series — технологічно просунутий седан із великим екраном і численними електронними функціями, які з часом починають виходити з ладу. Після завершення гарантії ремонт обходиться власникам у значні суми.

Ще один приклад — Cadillac Escalade, який експерт назвав переоціненим, адже це, по суті, той самий Chevrolet Tahoe, але з іншим логотипом і вищою ціною. До того ж його надійність залишає бажати кращого.

Серед інших моделей із сумнівною рентабельністю — Jaguar XF, який має часті проблеми з коробкою передач і електронікою, Mercedes-Benz S-Class, що після кількох років експлуатації стає дорогим у ремонті через поломки пневмопідвіски, та Audi A8, утримання якої обходиться надто дорого попри комфорт і потужність.

Також до цього списку увійшли Porsche Cayenne, який потребує дорогого технічного обслуговування і має відомі проблеми з двигуном, та Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, що, незважаючи на приголомшливий дизайн і потужний V6, часто потерпає від збоїв у роботі комп’ютерних систем і дорогих ремонтів.

Експерт наголошує: під час вибору розкішного автомобіля варто звертати увагу не лише на престиж бренду чи зовнішню привабливість, а й на реальні витрати, які чекатимуть власника у процесі експлуатації. Високий рівень комфорту та статус можуть швидко затьмаритися фінансовими втратами через дороге обслуговування.

