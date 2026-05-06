Несмотря на санкции США, Китай продолжает поставлять россии и Ирану детали в Шахеды - WSJ

Китайские компании продолжают активно поставлять комплектующие для дронов-камикадзе типа Shahed в Россию и Иран, фактически обходя санкционные ограничения США. По данным китайской таможни, производители из КНР отправляют сотни контейнеров с двигателями, микрочипами и прочими деталями на предприятия в Иране и РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В частности, компания Xiamen Victory Technology поставляет двигатели Limbach L550 – один из ключевых элементов дронов Shahed-136, которые Россия применяет для атак по Украине.

Ранее экспортеры из Китая нередко маскировали реальное содержание грузов во избежание санкций США и Европы. Впрочем, по словам представителей Министерства финансов США и аналитиков, в настоящее время часть поставщиков уже даже не скрывает истинное предназначение продукции.

Эксперты отмечают, что Китай длительное время выступает транзитным хабом для западных компонентов, впоследствии попадающих на предприятия военной промышленности Ирана и России. В то же время все больше таких деталей производится непосредственно в КНР, в том числе на небольших производствах, менее уязвимых к санкционному давлению.

Расследование американского Минфина показало, что значительная часть западных компонентов сначала поступает к официальным дистрибьюторам в материковом Китае или Гонконге, после чего их переправляют в Иран или РФ. Оплата часто производится через подставные компании, созданные для сокрытия конечного получателя.

В 2024 году США ввели санкции против сети фиктивных фирм в Гонконге, связанных с иранским бизнесменом Хамедом Дехганом, который обеспечивал поставки для программ производства дронов и ракет. Впрочем, уже через год, по данным журналистов, его деятельность прикрывала новая сеть компаний.

Британская организация Conflict Armament Research, анализирующая нелегальное обращение вооружений, зафиксировала заметный рост использования китайских компонентов в беспилотниках типа Shahed.

Несмотря на санкции, китайские производители все чаще открыто торгуют подобными деталями. По оценкам нынешних и бывших чиновников США полностью остановить эти поставки пока невозможно, поэтому главная задача — усложнить и удорожить их для России и Ирана.

