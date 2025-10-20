Никогда не подведет: какой кроссовер признан самым надежным

С каждым годом водители все чаще жалуются на снижение качества и надежности современных автомобилей, особенно среди новых кроссоверов. Больше всего нареканий вызывают гибридные и электрические модели, тогда как бензиновые и дизельные авто остаются более выносливыми.

Эксперты ежегодно анализируют новинки рынка, чтобы определить самую надежную модель, и 2025 год не стал исключением. Об этом пишет uamotors.

Самый надежный кроссовер 2025 года

На этот раз звание самого надежного автомобиля получила Honda CR-V — кроссовер японского производства, с ощутимым отрывом опередивший конкурентов. По результатам тестов надежности модель набрала 83 балла из 100, что значительно превышает средние показатели по рынку (40-60 баллов).

Что известно о новой модели

Honda CR-V остается компактным пятидверным кроссовером, который компания выпускает с 1995 года. В 2025 году модель не испытала серьезного рестайлинга – дизайн остался почти неизменным по сравнению с прошлогодней версией. В зависимости от рынка CR-V доступна с бензиновыми двигателями объемом 1,5 или 2,0 литра, с передним или полным приводом и вариаторной коробкой передач. Производство налажено для Европы, США, Китая, Южной Кореи и Японии.

Почему эксперты высоко оценили CR-V

Специалисты отметили автомобиль за низкие эксплуатационные расходы, простоту обслуживания и высокую надежность конструкции. Вероятность серьезной поломки в течение первых пяти лет пользования оценивается лишь в 20–22%, что является одним из лучших результатов всех кроссоверов. Полное техническое обслуживание обходится владельцам в среднем около 407 долларов США (17 тыс. грн).

Особое преимущество Honda CR-V получила благодаря двигателю внутреннего сгорания, который в современных моделях вытесняют гибридные и электрические установки. Для сравнения:

электромобили имеют риск поломки на уровне 44-46%;

гибриды – до 70%;

бензиновые автомобили, как CR-V, демонстрируют значительно более низкие показатели.

Таким образом, Honda CR-V 2025 года подтвердила репутацию одного из самых надежных кроссоверов на рынке — практичного, экономичного и устойчивого к износу.

Для сравнения, в прошлом году лидерами рейтинга были:

Buick Envista - 87 баллов,

Subaru Crosstrek - 85 баллов,

Acura RDX - 81 балл,

Toyota RAV4 и Lexus NX – по 80 баллов.

В 2025 году ни одна из новых моделей не смогла превзойти стабильную японскую классику от Honda.

