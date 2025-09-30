Обладают комфортной посадкой и хорошей обзорностью: топ лучших автомобилей для пенсионеров.

Все больше старших водителей выбирают автомобили с высокой посадкой и хорошей обзорностью. Как сообщает Interia, немецкий клуб ADAC заключил подборку машин, отвечающих этим требованиям. При составлении рейтинга учитывались удобство в ежедневном использовании, простота мультимедиа и функциональность багажника. Чаще всего в списке встречаются кроссоверы и компактные SUV, среди которых Nissan Qashqai и Toyota Corolla Cross.

Главными критериями были подняты сиденья, широкая дверь и легкое управление системами. Для пожилых людей важными остаются простота посадки и интуитивная планировка салона – именно эти факторы определяют комфорт пользования авто даже через годы. Об этом пишет Interia.

В премиальном сегменте отличились Audi Q3 и BMW X1, сочетающие просторный салон, современные технологии и удобную настройку без лишней сложности. Mercedes B-Class традиционно популярен среди пожилых немецких водителей благодаря мягким сиденьям и высоким дверям. Среди более доступных моделей хорошие отзывы получили Skoda Kamiq и Renault Captur, где задние сиденья можно регулировать, увеличивая пространство багажника.

Не остались без внимания и комбивены, в том числе Citroën Berlingo и Opel Combo. Они практичны благодаря сдвижным дверям, удобным в узких местах, ровному полу и большому пространству в салоне, что делает их удобными для семейных поездок.

Среди гибридов в рейтинге – Toyota Corolla Cross, Kia Niro и Lexus LBX. Они отличаются экономичностью, простотой управления и высоким качеством салона. Компактные кроссоверы Ford Puma и Seat Arona также показали себя дружественными пожилым водителям: высокая посадка и понятное меню мультимедиа делают их практичным выбором.

Специалисты ADAC отмечают: универсального авто для всех не существует, однако большинство пожилых водителей предпочитают модели с комфортной посадкой, простым управлением и мягким ходом. И сегодня рынок предлагает немало таких вариантов.

