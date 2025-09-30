Мають комфортну посадку та хорошу оглядовість: топ найкращих автомобілів для пенсіонерів

Все більше старших водіїв обирають автомобілі з високою посадкою та хорошою оглядовістю. Як повідомляє Interia, німецький клуб ADAC уклав добірку машин, що відповідають цим вимогам. При складанні рейтингу враховувалися зручність у щоденному користуванні, простота мультимедіа та функціональність багажника. Найчастіше у списку трапляються кросовери й компактні SUV, серед яких Nissan Qashqai та Toyota Corolla Cross.

Головними критеріями були підняті сидіння, широкі двері й легке керування системами. Для людей похилого віку важливими залишаються простота посадки та інтуїтивне планування салону — саме ці фактори визначають комфорт користування авто навіть через роки. Про це пише Interia.

У преміальному сегменті відзначилися Audi Q3 та BMW X1, які поєднують просторий салон, сучасні технології та зручне налаштування без зайвої складності. Mercedes B-Class традиційно популярний серед літніх німецьких водіїв завдяки м’яким сидінням і високим дверям. Серед доступніших моделей гарні відгуки отримали Skoda Kamiq і Renault Captur, де задні сидіння можна регулювати, збільшуючи простір багажника.

Читайте також: Не варто витрачати гроші: які недоліки у компактних кросоверів

Не залишилися без уваги й комбівени, зокрема Citroën Berlingo та Opel Combo. Вони практичні завдяки зсувним дверям, що зручні у вузьких місцях, рівній підлозі та великому простору в салоні, що робить їх зручними для сімейних поїздок.

Серед гібридів у рейтингу — Toyota Corolla Cross, Kia Niro та Lexus LBX. Вони відзначаються економічністю, простотою керування й високою якістю салону. Компактні кросовери Ford Puma та Seat Arona також показали себе дружніми до літніх водіїв: висока посадка та зрозуміле меню мультимедіа роблять їх практичним вибором.

Фахівці ADAC наголошують: універсального авто для всіх не існує, проте більшість літніх водіїв віддають перевагу моделям із комфортною посадкою, простим управлінням і м’яким ходом. І сьогодні ринок пропонує чимало саме таких варіантів.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!