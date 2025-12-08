Очень много 'едят': топ автомобилей, тратящих много бензина

В 2025 году горючее стало настолько дорогим, что экономичность вышла на первое место при выборе авто. Однако на вторичном рынке до сих пор полно моделей, которые в городском режиме легко сжигают 12–20 литров бензина.

Собрано пять самых затратных SUV, чаще всего разочаровывающих владельцев счетами по АЗС. Об этом пишетSUVNews.

1. Toyota Land Cruiser 100/200 (4.7 V8)

Реальный расход: 18–25 л в городе

Бензиновый 4.7 V8, большая масса, постоянный полный привод и устаревший впрыск – в пробках легко превышает 25 литров. Надежный, но не для экономии.

2. BMW X5 (E70) 4.8i/4.4 V8

Реальный расход: 16–22 л

Мощный и динамичный, но моторы N62/N63 "едят" много даже на трассе. Consumer Reports относит эти модели к самым дорогим в содержании – ремонт двигателя и коробки стоит дорого.

3. Jeep Grand Cherokee (3.7 V6/4.7 V8)

Реальный расход: 15–20 л

Американская классика с неэффективными старыми двигателями и слабой аэродинамикой. ADAC регулярно включает их в список самых прожорливых.

4. Lexus RX 350 (2009–2015)

Реальный расход: 14–18 л

Комфортный и надежный, но в городских пробках легко доходит до 18–20 л. Изношенные катализаторы или коробки добавляют еще +2–3 л.

5. Mitsubishi Pajero (3.8 V6)

Реальный расход: 18–22 л

Рамная конструкция, постоянный полный привод и атмосферный V6 делают его одним из лидеров по аппетиту. WhatCar? неоднократно отмечал Pajero в антирейтинге.

Почему эти авто - финансовая ловушка в Украине.

Пробки и короткие поездки повышают расход на 30–40%.

повышают расход на 30–40%. Высокий пробег (200–350 тыс. км) означает изношенные системы – еще +2–4 л.

(200–350 тыс. км) означает изношенные системы – еще +2–4 л. Дефицит запчастей (особенно для американцев) усложняет ремонт.

Эти модели комфортны, статусны и надежны, но в 2025-2026 годах станут настоящим бременем для бюджета.

Экономные альтернативы

Toyota RAV4 2.0

Honda CR-V 2.0

Mazda CX-5 2.5

Kia Sportage 2.0

Nissan Qashqai 2.0

