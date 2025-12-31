Одно из самых красивых космических явлений: когда можно увидеть Волчья луна и что это такое

В ночь с пятницы на субботу, 3 января, украинцы смогут наблюдать сразу два ярких астрономических явления — первую полную Луну 2026 года, известную как Волчья Луна, а также максимальную активность метеорного потока Квадрантиды.

Об этом сообщает издание Independent. Волчья Луна принадлежит к так называемым суперлунам, ведь в этот период спутник Земли находится на минимальном расстоянии от нашей планеты. Благодаря этому он будет выглядеть заметно больше и ярче. По данным NASA, такая Луна может казаться примерно на 14% больше и до 30% ярче, чем в моменты наибольшей удаленности.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Для наблюдения за этими небесными явлениями не понадобятся телескопы или другое специальное оборудование достаточно открытого неба и благоприятной погоды. Пик звездопада Квадрантиды приходится именно на 3 января. Это один из самых интенсивных метеорных потоков года, который лучше всего виден в Северном полушарии.

Сезон космических зрелищ на этом не завершается. Уже в апреле астрономы ожидают активность метеорного потока Лириды, а следующий супермесяц 2026 можно будет увидеть в конце года.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!