Они будут служить годами: топ самых долговечных автомобилей с пробегом

При выборе автомобиля с пробегом следует учитывать не только отзывы водителей, но и мнение тех, кто лучше знает настоящую "начинку" машин - механиков. Их практический опыт позволяет определить модели, которые считаются наиболее надежными и редко попадают в мастерскую.

Об этом пишет Auto Swiat. Toyota уже давно имеет репутацию производителя, чьи авто почти не доставляют хлопот. Corolla и Camry стали подлинными символами надежности. Несмотря на то, что они могут казаться сдержанными для автолюбителей, именно эти модели часто рекомендуют ищущим долговечный и беспроблемный транспорт.

Среди Volkswagen особенно выделяют Passat и Golf предыдущего десятилетия. Механики отмечают их как сочетание современных тех технологий и немецкой точности, которая тогда была на пике. Более старые модели марки также считают примерами авто, способных служить годами без серьезных поломок.

Honda Civic зарекомендовала себя как выносливая модель, которая хорошо переносит даже не слишком бережное отношение владельцев. Ее надежность подтверждается многочисленными отзывами и опытом автомастерских.

Не менее уверенную позицию занимает и Suzuki. Несмотря на то, что его авто иногда выглядят проще конкурентов, на практике они проявляют высокую устойчивость к износу и редко нуждаются в дорогостоящем ремонте. Jimny – один из ярких примеров такого подхода.

