Оптимальный вариант: на какой бюджетный автомобиль следует обратить внимание

Механики часто делятся советами по выбору авто, и их рекомендации могут быть полезны тем, кто ищет надежную и доступную машину. В этот раз известный британский эксперт назвал модель, которую считает самым лучшим выбором среди компактных городских автомобилей.

Об этом сообщает Express. На вторичном рынке особенно популярны небольшие хэтчбеки, ведь они удобны в ежедневном использовании, легко маневрируют в городских пробках и не требуют больших расходов на топливо. Именно среди таких авто британский телеведущий и знаток автомобилей Майк Брюэр выбрал своего фаворита – хэтчбек Vauxhall Corsa, который в большинстве стран Европы известен под названием Opel Corsa.

Читайте также: Эксперты назвали ТОП-10 подержанных авто с лучшим соотношением цены и качества

Подобные машины идеально подходят для города, а молодые водители ценят простоту, компактность и невысокую стоимость обслуживания. До этого эксперты также советовали обратить внимание на Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio и Citroen C1 – все эти модели остаются хорошим вариантом для тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!