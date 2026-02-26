Отсрочка по уходу за посторонним человеком: возможно ли получить

Оформление отсрочки от мобилизации из-за необходимости ухода — одно из наиболее распространенных оснований, предусмотренных законодательством. В то же время, если речь не идет о родственнике, процедура становится значительно сложнее.

Когда отсрочку получить невозможно

Право на отсрочку определено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Одним из оснований является постоянный уход за близким родственником, который по состоянию здоровья нуждается в посторонней помощи.

Однако в случае ухода за человеком, не являющимся членом семьи или родственником, такое основание законом не предусмотрено.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что оформить отсрочку по уходу за посторонним лицом невозможно, поскольку это прямо не предусмотрено действующим законодательством. Аналогичную позицию высказал и адвокат Вячеслав Кирда, отметив, что отсрочка предоставляется исключительно в случаях, определенных законом.

Есть ли альтернативный вариант

По словам юристов, единственно возможным путем в такой ситуации может быть оформление попечительства. Однако это касается только случаев, когда лицо имеет тяжелые психические или когнитивные нарушения.

Речь идет, в частности, о состояниях, при которых человек не способен осознавать свои действия или руководить ими, например, в случае тяжелой формы деменции. В таком случае суд на основании судебно-психиатрической экспертизы может признать личность полностью недееспособным и официально назначить опекуна.

Юрист Владислав Дерий уточнил, что только после соответствующего решения суда человек приобретает статус опекуна, а не просто лица, фактически осуществляющего уход. Только в таких условиях может возникнуть основание для оформления отсрочки.

