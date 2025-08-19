Ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 20 августа

Магнитные бури оказывают влияние на атмосферное давление. Поэтому у многих людей может возникать головная боль, усталость, раздражительность и проблемы со сном.

По прогнозу Центра космической погоды NOAA 20 августа ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 5, что соответствует сильным бурям красного уровня. В то же время, следует учитывать, что данные обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может изменяться.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли и вызывают возмущение. Мощные бури не только ухудшают самочувствие людей, но способны влиять на работу техники и связи. Чаще всего люди испытывают головную боль, слабость и стресс. Специального лекарства от этого нет, однако поддержать организм помогает правильный режим сна и питания, достаточное количество воды, прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки и отказ от алкоголя и тяжелой пищи. Контрастный душ утром придает бодрости, а к вечеру теплая ванна помогает расслабиться.

