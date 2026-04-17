Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, прогнозируется мощная магнитная буря. Уровень геомагнитного возмущения достигнет К-индекса 5,7, что соответствует красному уровню активности.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы. Специалисты сообщают о приближении высокоскоростного потока частиц из корональной дыры на Солнце. Это может существенно повысить скорость солнечного ветра и вызвать геомагнитную активность уровня STORM G2.

По оценкам ученых, корональная дыра имеет значительные размеры, поэтому ее влияние может занять не один день. Магнитные бури нередко сказываются на самочувствии людей, особенно метеозависимых. В этот период возможны головные боли, головокружение, слабость, сонливость, тошнота, перепады артериального давления и общее недомогание.

Чтобы снизить негативное влияние геомагнитных колебаний, врачи советуют пить больше воды, травяного или зеленого чая, ограничить кофе и алкоголь, больше гулять на свежем воздухе, избегать переутомления и соблюдать нормальный режим сна.

