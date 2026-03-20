Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 20 марта

Магнитные бури способны оказывать влияние на атмосферное давление, что может сказываться на самочувствии людей. В частности, вызвать головную боль, усталость или повышенный уровень стресса.

По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в ближайшие дни ожидается повышенная солнечная активность. Геомагнитное состояние оценивается по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9, где показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях.

20 марта ожидается показатель около 6,3, что также относится к сильному (красному) уровню геомагнитных возмущений. Следует учитывать, что такие прогнозы могут изменяться, ведь данные обновляются каждые несколько часов, поэтому ситуацию следует отслеживать регулярно.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитосферы Земли, это влечет за собой геомагнитные возмущения.

Уровень интенсивности бур определяют по К-индексу:

1–4 – слабые колебания, почти незаметные;

5 и выше – сильные бури, которые могут влиять как на технику, так и на людей.

Во время мощных бурь возможны перебои в работе спутников, мобильной связи и радиосистем. При показателях 7–8 иногда наблюдаются полярные сияния.

Воздействие на организм

Из-за изменения атмосферного давления часть людей может ощущать:

головные боли;

усталость;

раздражительность или стресс.

Специфического лечения нет, однако симптомы можно облегчить обычными средствами.

Как облегчить самочувствие

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, рекомендуется:

соблюдать режим сна и питания;

ограничить употребление кофе, алкоголя, жирной и острой пищи;

пить больше воды и травяных чаев;

больше времени проводить на свежем воздухе;

добавить легкую физическую активность;

избегать стрессов и перегрузок;

людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и держать под рукой необходимые лекарства.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и снизить напряжение.

