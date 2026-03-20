Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 20 березня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, що може позначатися на самопочутті людей. Зокрема, викликати головний біль, втому чи підвищений рівень стресу.

За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, найближчими днями очікується підвищена сонячна активність. Геомагнітний стан оцінюється за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9, де показники від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

20 березня очікується показник близько 6,3, що також належить до сильного (червоного) рівня геомагнітних збурень. Варто враховувати, що такі прогнози можуть змінюватися, адже дані оновлюються кожні кілька годин, тому ситуацію потрібно відстежувати регулярно.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Коли вони досягають магнітосфери Землі, це спричиняє геомагнітні збурення.

Рівень інтенсивності бур визначають за К-індексом:

1–4 — слабкі коливання, майже непомітні;

5 і вище — сильні бурі, що можуть впливати як на техніку, так і на людей.

Під час потужних бур можливі перебої у роботі супутників, мобільного зв’язку та радіосистем. При показниках 7–8 іноді спостерігаються полярні сяйва.

Вплив на організм

Через зміни атмосферного тиску частина людей може відчувати:

головний біль;

втому;

дратівливість або стрес.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Специфічного лікування не існує, однак симптоми можна полегшити звичайними засобами.

Як полегшити самопочуття

Щоб зменшити вплив магнітних бур, рекомендується:

дотримуватися режиму сну та харчування;

обмежити вживання кави, алкоголю, жирної та гострої їжі;

пити більше води та трав’яних чаїв;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

додати легку фізичну активність;

уникати стресів і перевантажень;

людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати та тримати під рукою необхідні ліки.

Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися та знизити напруження.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

