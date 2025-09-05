Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 6 августа

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, часто вызывающее головную боль, усталость и повышенную раздражительность у чувствительных людей. В субботу, 6 сентября, показатель геомагнитной активности достигнет уровня 5, а это уже считается сильной магнитной бурей, способной сказаться как на самочувствии, так и работе систем связи.

Специалисты напоминают, что магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, которые выбрасывают в космос заряженные частицы. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, провоцируя колебания разной силы. Если буря превышает уровень К-индекса 5, то ее влияние становится заметным для человека. При показателях 7–8 можно даже наблюдать полярные сияния.

Справиться с последствиями магнитных бурь помогает соблюдение простых правил: нормальный режим сна, сбалансированное питание без избытка кофе, алкоголя и тяжелых блюд, достаточное употребление воды и травяных чаев. Полезны будут легкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Людям с хроническими болезнями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства. А для снятия напряжения и восстановления тонуса поможет контрастный душ утром и расслабляющая вечерняя ванна.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

